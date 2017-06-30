Верхний Уфалей получил статус ТОСЭР

Федеральные ведомства одобрили заявку Верхнего Уфалея на получение статуса ТОСЭР.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, межведомственная рабочая группа при министерстве экономики России приняло положительное решение по присуждению Верхнему Уфалею статуса ТОСЭР. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский.

«Следующий шаг – постановление правительства Российской Федерации о присуждении Верхнему Уфалею статуса территории опережающего социально-экономического развития. Мы должны не снижать темпы подготовительной работы и уже сейчас отрабатывать все вопросы с потенциальными резидентами ТОСЭР, реализация проектов которых позволит создать несколько сотен рабочих мест», – подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее глава региона поручил экономическому блоку регионального правительства ускорить работу по подготовке заявки для получения статуса ТОСЭР, где из-за остановки деятельности градообразующего предприятия «Уфалейникель» сложилась неблагоприятная ситуация с занятостью населения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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