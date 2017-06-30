Непутевый алиментщик спрятался от южноуральских приставов в диване

В Сосновском районе должник сыграл с приставами в прятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, исполнительное производство в отношении 43-летнего жители Сосновского района, категорически отказывавшегося платить алименты на содержание своего малолетнего сына, было возбуждено в феврале 2016 года.

Мужчина входит в ту категорию граждан, которые живут одним днем – ни своего жилья, ни имущества, ни работы, отмечают в ведомстве. Из хобби – алкоголь. Судебным приставам удалось списать с его счета всего лишь 23 рубля, самостоятельно папа перечислил сыну за полтора года две тысячи рублей.

В феврале 2017 года южноуралец был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, но после освобождения мужчина выводов не сделал, на требования пристава явиться в отдел не реагировал. Трижды судебные приставы пытались принудительно доставить его в структурное подразделение, но каждый раз сожительница нерадивого алиментщика заявляла, что его нет дома, где его найти – не знает. Визуальный осмотр квартиры подтверждал ее слова: должника в квартире нет.

Судебным приставам помог участковый, который частенько захаживал в неблагополучный дом для проверок. В разговоре с ним приставы посетовали, что не могут найти своего подопечного, и поинтересовались: не известно ли стражу порядка, где он обитает в течение дня? Участковый посоветовал приставам в следующий визит обратить внимание на диван, а особенно – на постельный отсек, откуда он однажды уже извлекал своего «клиента».

29 июня 2017 года группа судебных приставов по постановлению исполнителя о принудительном приводе южноуральца вновь навестили великовозрастного игрока в прятки. На пороге услышали привычный ответ хозяйки, осмотрели квартиру и попросили выдвинуть постельный ящик. Женщина долго отнекивалась, ссылаясь на не совсем свежий вид содержимого отсека, но, в конце концов, подчинилась требованию судебных приставов, которым открылась весьма забавная картина: в небольшом пространстве ящика для белья в позе эмбриона застыл взрослый, неслабого вида мужчина. Щурясь от яркого света, он не сразу смог осознать, что проиграл «игру в прятки», но выйти из убежища все-таки пришлось.

В отношении должника и его сожительницы были составлены протоколы по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов). Южноуральца доставили в отдел судебных приставов, где после беседы с дознавателем стал фигурантом уголовного дела по статье 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Также суд рассмотрит и протоколы в связи с воспрепятствованием деятельности судебных приставов. Парочке любителей поиграть в прятки однозначно придется заплатить штрафы до полутора тысяч рублей каждому. Задолженность отца перед своим ребенком на сегодняшний день составляет 164 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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