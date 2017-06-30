Прокурор требует взыскать с больницы 300 тысяч рублей в пользу челябинки за некачественное лечение

С челябинской больницу требуют 300 тысяч рублей за некачественно оказанную медицинскую помощь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска провело проверку по обращению местной жительницы о нарушениях ее прав при оказании медицинской помощи.

Установлено, что в мае 2015 года 28-летняя женщина была госпитализирована в одну из городских больниц с болями в нижней части живота, где ей была проведена уретроскопия, в ходе которой произведена перфорация мочеточника, ушить который врачам не удалось, была установлена дренажная трубка, с которой пациентка передвигалась длительное время.

В последующем женщина дважды в экстренном порядке госпитализировалась в это лечебное учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья.

Согласно результатам проведенной комплексной целевой экспертизы качества медицинской помощи, обнаружены дефекты по коду 3.2.3 «невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, приведшие к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавшие риск прогрессирования имеющегося заболевания или возникновение нового заболевания».

В связи с этим, прокурор района в интересах челябинки обратился в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей, причиненного в результате некачественного оказания медицинской помощи врачами медицинского учреждения.

Рассмотрение искового заявления поставлено прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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