В Троицке чиновник пойдет под суд за сломанную ногу 6-летнего мальчика

В Челябинской области будут судить директора бюджетного учреждения за травму ребенка на игровой площадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение в отношении руководителя «Центра по физической культуре, спорту и туризму» администрации Троицка. Должностному лицу инкриминируется халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Инцидент произошел в июне 2016 года. На шестилетнего мальчика, игравшего во дворе дома, упали металлические футбольные ворота. В результате ребенка с переломом бедренной кости доставили в больницу.

В ходе проверки установлено, что происшествие случилось из-за халатного отношения руководства учреждения, ответственного за состояние спортивного сооружения.

Игровые ворота не прошли сертификацию: конструкция не имеет противоопрокидывающих устройств и задней трубы для крепления к земле. Причиненный ребенку ущерб врачи оценили как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Троицкий городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

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