Директор МУП Сосновского района ответит в суде за взятку и растрату

Руководитель МУП Сосновского района предстанет перед судом за получение коммерческого подкупа и растрату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Комитет по делам строительства и архитектуры» Сосновского района. Он обвиняется в незаконном получении денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за совершение действий в интересах дающего, в крупном размере, а также растрате, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По версии следствия, южноуралец как руководитель компании, являвшейся заказчиком строительства, в 2013 году получил от жительницы области 400 тысяч рублей за предоставление подложной справки о выполнении обязательств по договору долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома в селе Долгодеревенское. Документ был необходим женщине для регистрации права собственности на квартиру и последующего оформления ипотеки, которую получить на законных основаниях она не могла в связи с имеющимся долгом по договору долевого участия в размере около 650 тысяч рублей.

Таким образом, руководитель комитета совершил растрату имущества МУП «КДСиА» в сумме около 650 тысячу рублей, выразившуюся в незаконном отчуждении квартиры в пользу женщины.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого в виде земельных участков и нежилого помещения, стоимостью 1,3 млн. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Сосновского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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