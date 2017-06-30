Дело вице-мэра Чебаркуля, обвиняемого в получении взяток и служебном подлоге, направлено в суд

Уголовное дело замглавы Чебаркуля Олега Соловьева направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Чебаркульского городского округа Олега Соловьева, обвиняемого в получении взятки в значительном размере и служебном подлоге.

По версии следствия обвиняемый в 2015 году дважды совершил служебный подлог, подписав индивидуальному предпринимателю и коммерческой организации документы о приемке выполненных работ по 4 муниципальным договорам, зная, что работы в установленные сроки и в полном объеме выполнены не были.

В 2016 году получил взятку в 90 тысяч рублей в виде услуг имущественного характера от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по муниципальным контрактам, который предоставил вице-мэру квартиру в Чебаркуле для проживания без оплаты стоимости аренды. За это чиновник впоследствии содействовал предпринимателю в заключении двух муниципальных контрактов по благоустройству на общую сумму свыше 600 тысяч рублей, создавая препятствия для участия в конкурсах других лиц.

Также в 2016 году другой предприниматель оплатил за Соловьева административный штраф в 15 тысяч рублей, назначенный за совершение правонарушения в сфере закупок. В свою очередь, чиновник поспособствовал ему в заключении договоров аренды муниципального имущества в виде водопроводно-канализационного комплекса без проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Преступления выявлены совместно сотрудниками регионального управления ФСБ и ГУ России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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