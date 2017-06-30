МУП «ЧелябГЭТ» прекращает возить пассажиров

В Челябинске муниципальное предприятие электротранспорта прекращает перевозить пассажиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 июня станет последним днем работы МУП «ЧелябГЭТ» по перевозке пассажиров. Сообщение об этом появилось на странице VK «Подслушано Челябинский транспорт», объединяющей сотрудников муниципальных транспортных перевозчиков.

С 1 июля перевозки пассажиров электрическим транспортом будет осуществлять ООО «ЧГЭТ». Необходимое для работы нового перевозчика движимое и недвижимое имущество будет браться в аренду у муниципального предприятия до завершения процедуры банкротства МУП «ЧелябГЭТ».

«Надеемся, что ни пассажиры, ни водители, ни кондуктора не пострадают от данной реформы. И прошедшее сокращение троллейбусов (№№ 7, 8, 14, 15, 26) и трамваев (№№ 3, 5, 8, 15, 22) станет последним, – отмечают на страничке. – Справедливости ради, отметим, что изменения в расписании трамваев остались для пассажиров незаметными. Почти».

Новое предприятие возглавит Александр Портье, руководивший обанкротившимся МУП «ЧелябГЭТ». Процедура перевода сотрудников МУП уже началась: в первую очередь оформляют тех, кто в настоящее время работает на линии. В течение месяца руководство компании планирует завершить переоформление сотрудников в штат нового муниципального перевозчика.

Напомним, ранее начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов объяснил необходимость передачи функций по перевозке пассажиров электротранспортом новому юрлицу начавшейся процедурой банкротства МУПа, задолжавшего по налогам и сборам более полумиллиарда рублей. По словам чиновника, в отличие от ООО «Общественный городской транспорт», которому предстоит побороться за автобусные маршруты на аукционе, ЧГЭТ городские власти планируют признать естественным монополистом и передать все маршруты электротранспорта на обслуживание, минуя конкурсные процедуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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