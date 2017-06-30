Пятница, 30 июня 2017, 14:31 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

МУП «ЧелябГЭТ» прекращает возить пассажиров

МУП «ЧелябГЭТ» прекращает возить пассажиров

В Челябинске муниципальное предприятие электротранспорта прекращает перевозить пассажиров.

Как передает корреспондент РИА , 30 июня станет последним днем работы МУП «ЧелябГЭТ» по перевозке пассажиров. Сообщение об этом появилось на странице VK «Подслушано Челябинский транспорт», объединяющей сотрудников муниципальных транспортных перевозчиков.

С 1 июля перевозки пассажиров электрическим транспортом будет осуществлять ООО «ЧГЭТ». Необходимое для работы нового перевозчика движимое и недвижимое имущество будет браться в аренду у муниципального предприятия до завершения процедуры банкротства МУП «ЧелябГЭТ».

«Надеемся, что ни пассажиры, ни водители, ни кондуктора не пострадают от данной реформы. И прошедшее сокращение троллейбусов (№№ 7, 8, 14, 15, 26) и трамваев (№№ 3, 5, 8, 15, 22) станет последним, – отмечают на страничке. – Справедливости ради, отметим, что изменения в расписании трамваев остались для пассажиров незаметными. Почти».

Новое предприятие возглавит Александр Портье, руководивший обанкротившимся МУП «ЧелябГЭТ». Процедура перевода сотрудников МУП уже началась: в первую очередь оформляют тех, кто в настоящее время работает на линии. В течение месяца руководство компании планирует завершить переоформление сотрудников в штат нового муниципального перевозчика.

Напомним, ранее начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов объяснил необходимость передачи функций по перевозке пассажиров электротранспортом новому юрлицу начавшейся процедурой банкротства МУПа, задолжавшего по налогам и сборам более полумиллиарда рублей. По словам чиновника, в отличие от ООО «Общественный городской транспорт», которому предстоит побороться за автобусные маршруты на аукционе, ЧГЭТ городские власти планируют признать естественным монополистом и передать все маршруты электротранспорта на обслуживание, минуя конкурсные процедуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.17

Дело вице-мэра Чебаркуля, обвиняемого в получении взяток и служебном подлоге, направлено в суд. / Директор МУП Сосновского района ответит в суде за взятку и растрату. / В Троицке чиновник пойдет под суд за сломанную ногу 6-летнего мальчика.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Челябинский метеорит взорвался 4 раза

Челябинец, напавший на медсестру с железной битой, избежал наказания

Подчиненные обвинили челябинского депутата-единоросса в мошенничестве

Бывшему главе Кунашакского района дали 9 лет «строгача»
Все новости