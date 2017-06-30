Летом работы лишатся 1,5 тысячи челябинцев

В Челябинске более сотни организаций заявили об увольнениях сотрудников этим летом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным городского центра занятости, 146 человек уволят с ООО «ЧТЗ-Уралтрак», 111 сотрудников лишатся работы в Южно-Уральском государственном университете. На 120 человек снизится число трудоустроенных в Челябинском информационно-вычислительном центре ОАО «РЖД», пострадают и 97 работников Челябинской дистанции пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры. Уральское таможенное управление предупредило об увольнении 58 сотрудников. Всего в период с июня по сентябрь текущего года сократят штат 108 организаций.

Еще более 4 тысяч челябинцев, работающих на 25 предприятиях областного центра, переведены на неполную рабочую неделю. Большинство из них (2 тысячи 405 человек) трудятся на «ЧТЗ-Уралтрак» и в управляющей компании «ПЖРЭО Курчатовского района» (876 человек). В простое по вине работодателя в настоящий момент находятся более полусотни челябинцев, 45 из них – работники ОАО «Челябгипромез».

В целом, по мнению чиновников, ситуация на рынке труда стабильная. Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с июнем 2016 года сократилась на 24,2%. Средняя продолжительность безработицы по городу не превышает 9 месяцев. При этом данный показатель не распространяется на попавших под сокращение. Как отметил Шегуров, они ищут новую работу без особого энтузиазма: всему виной низкая мотивация, а также выплата пособий в размере среднего заработка на протяжении трех месяцев после увольнения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.06.17

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