4-летняя челябинка сбежала от бабушки в лес

4-летняя челябинка потерялась в городском бору.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской городской службе спасения, инцидент произошел 29 июня. Ребенок играл во дворе частного дома, расположенного на улице Рубцовская, через дорогу от городского бора. В доме находилась бабушка, и когда пожилая женщина вышла на улицу за девочкой, той уже не было во дворе.

К поисково-спасательным работам были привлечены спасатели и кинологи.

Однако ребенка в лесу обнаружили прохожие: они позвонили в полицию и вывели путешественницу к памятнику Курчатову. Там девочку передали сотрудникам полиции и родителя. В общей сложности малышка прошла около пяти километров.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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