Бывшему главе Кунашакского района дали 9 лет «строгача»

Оглашен приговор экс-главе Кунашакского района Вадиму Закирову, обвиняемому в тяжких преступлениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кунашакского райсуда, бывший глава муниципалитета признан виновным в трех эпизодах получения взятки, стольких же фактах злоупотребления должностными полномочиями и одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере.

Экс-чиновнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 7 миллионов рублей. Также Закиров лишен права занимать руководящие должности в органах власти сроком на 5 лет.

Напомним, главу Кунашакского района задержали в апреле 2015 года по подозрению в растрате более 9 миллионов рублей при покупке непригодного здания под нужды лечебного учреждения в селе Большой Куяш, а также трех домов в Кунашаке для детей-сирот стоимостью более 10 миллионов рублей. Позднее к уголовному делу о злоупотреблении полномочиями добавилась еще одна статья – «Получение взятки».

По версии следствия, в мае 2010 года Закиров в обмен на квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей трудоустроил жителя Кунашакского района на должность замглавы администрации муниципалитета. Кроме того, Закиров получил денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей за содействие в выполнении госконтрактов по строительству газопровода. Еще 2,5 миллиона рублей чиновнику перепали за покупку здания детского сада по завышенной стоимости.

Как уже сообщал «Новый День» гособвинитель запросил для коррупционного чиновника 15 лет тюрьмы и 14-миллионный штраф. Выступая с последним словом, подсудимый вину не признал, однако в одном из эпизодов получения взятки все же признался, объяснив это тем, что «повелся на деньги».

Челябинск, Юлия Димова

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