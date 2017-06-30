Подчиненные обвинили челябинского депутата-единоросса в мошенничестве

Депутат-коммунальщик из Ленинского района Челябинска Наталья Салимова вновь оказалась в центре скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из сотрудников ООО «Коммунальный сервис» направил в следственное управление СКР по Челябинской области заявление, в котором обвиняет директора коммунального предприятия, а также депутата совета депутатов Ленинского района Наталью Салимову в мошенничестве с использованием служебного положения. Документ есть в распоряжении агентства.

В заявлении сообщается, что Наталья Салимова (до настоящего времени – депутат и член партии «Единая Россия»), являясь директором в компаниях ООО «Коммунальный сервис – 1», ООО «Коммунальный сервис – 2» и ООО «Коммунальный сервис – 9», перевела наиболее выгодные и перспективные дома для обслуживания на подконтрольные ей и ее сыну организации – ООО «Коммунальный сервис – 4», ООО «Коммунальный сервис» и ООО УО «Коммунальный сервис», при этом, наиболее проблемные здания остались на обслуживании КС-1, КС-2 и КС-9.

Об ущербе, нанесенном в результате перевода наиболее ликвидных домов на обслуживание в сторонние коммунальные предприятия, может свидетельствовать разница в суммах платежей, поступавших до и после «рокировки», отмечает автор заявления, – он может достигать десятков миллионов рублей.

Кроме того, в заявлении Наталью Салимову обвиняют также в обналичивании средств.

Автор обращения требует привлечь к уголовной ответственности Наталью Салимову, а также ее сына и адвоката.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.17

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