Челябинец, напавший на медсестру с железной битой, избежал наказания

В Челябинске суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего убийством работнику скорой помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Ленинского района, инцидент произошел 12 декабря 2016 года. Медицинская бригада выехала на вызов к малышу с высокой температурой. На пороге квартиры сотрудников скорой встретил нетрезвый отец семейства. Педиатр осмотрел ребенка и сообщил, что у него респираторная инфекция и назначил лекарства. Мужчина стал расспрашивать доктора о симптомах заболевания, а затем пытался убедить медиков госпитализировать сына. При этом его жена настаивала на том, чтобы остаться дома. В спор супругов вмешался медбрат: мужчина сообщил отцу, что он не сможет лечь в больницу с малышом из-за алкогольного опьянения. «В ответ отец мальчика начал ругаться матом, вел себя агрессивно. А когда сотрудники скорой вызвали полицию, мужчина запер дверь и принялся запугивать медсестру», – пояснила старший помощник районного прокурора Наталья Цыбизова.

Хозяин квартиры достал из-под кровати металлическую биту, подошел к сотруднице скорой и потребовал показать ему содержимое сумки с медикаментами, та сделала, что он велел.

Затем, находясь в полуметре от женщины, он ударил битой по стене комнаты. Медсестра испугалась и побежала к выходу из квартиры, но мужчина перегородил ей проход и с криком «Убью!» еще раз замахнулся битой у нее над головой. В последний момент медик успела увернуться, в итоге второй удар тоже пришелся в стену. Впоследствии коллега потерпевшей повалил дебошира на пол, отобрал биту и вместе с подоспевшим водителем скорой удерживал его до приезда полицейских.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ – «Угроза убийством».

В ходе следствия мужчина признал вину и попросил прощения у потерпевшей. Сотрудница скорой помощи, узнав о том, что две недели назад у ранее не судимого обвиняемого родился третий ребенок, сжалилась над дебоширом и заявила в суде: «Пусть воспитывает детей, претензий к нему не имею».

Накануне мировой суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Челябинск, Юлия Димова

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