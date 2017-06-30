Ренессанс трехлитровой банки: пиво в пластике больше полутора литров отныне не продают

Из магазинов Челябинска исчезли пластиковые бутылки объемом больше полутора литров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с субботы, 1 июля, в России вступает в силу запрет на реализацию пива в пластиковой таре, объем которой превышает 1,5 литра.

При этом речь не только о продукции в заводской упаковке. «Табу» распространяется на заведения общепита и магазины, торгующих напитками на разлив. Челябинцы уже столкнулись с определенными сложностями: из магазинов исчезла пластиковая тара объемом 2 и 3 литра.

При этом стоит отметить, что магазины «на розлив» торгуют далеко не только пивом. Здесь можно приобрести газированную воду и квас, столь востребованный летом. Но владельцы магазинов, по всей видимости, решили перестраховаться: какой же проверяющий поверит, что в 2- и 3-литровые бутылки продавцы наливают исключительно безалкогольные напитки?

А заодно и подзаработать. Ведь если раньше любители кваса могли купить сразу 3 литра напитка, заплатив за одну бутылку, то теперь за тару придется отдать вдвое больше. Достаточно неплохой дополнительный заработок. Ведь себестоимости полуторалитровой бутылки составляет порядка 1,5 рублей, а для покупателей розничных магазинов Челябинска она обходится в сумму от 6 до 10 рублей – в зависимости от места нахождения торговой точки.

Ну, а пока любители безалкогольных напитков готовят дополнительную мелочь, предпочитающим пенное с градусом и не привыкшим ограничиваться «полторашками», впору вспомнить о старой доброй трехлитровой стеклянной банке. И не исключено, что в скором времени подобная тара вновь вернется на улицы российских городов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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