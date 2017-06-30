Иностранец, отправивший в Челябинск героиновое одеяло, получил 17 лет «строгача»

В Челябинске осудили мигранта, решившего подзаработать на контрабанде героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, в июне 2016 года 34-летний житель Киргизии на родине приобрел более 16 килограммов белого порошка в полимерных свертках. Крупную партию наркотиков мужчина спрятал в мешки с одеялами и передал их сотрудникам транспортной компании, затем отправивших машину в Россию.

Вечером 20 июня грузовик, в прицепе которого находилось 50 свертков героина, пересек границу. В Троицком районе водителя фуры остановили таможенники. В ходе осмотра запрещенный товар был изъят. Чтобы установить канал сбыта наркотиков сотрудники ФСБ отправили дальнобойщика до пункта назначения.

Еще спустя два дня наркосбытчик вылетел прямым рейсом их Киргизии в Екатеринбург и забрал в филиале транспортной компании доставленный товар. Мужчину задержали с «поличным», когда он грузил свертки в машину.

По факту контрабанды наркотиков и покушении на сбыт героина возбудили уголовное дело.

В судебном заседании житель Киргизии признался в пособничестве в контрабанде, однако от обвинений в покушении на сбыт открестился, заявив, что у него нет знакомых-наркодельцов.

При назначении наказания суд учел имеющихся у подсудимого четверых маленьких детей, положительную характеристику и частичное признание вины.

Наркодилера приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 250 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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