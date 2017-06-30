В Челябинской области многодетная цыганка выдумала еще одного ребенка, чтобы заработать полмиллиона

На Южном Урале многодетная цыганка выдумала еще одного ребенка, чтобы получить маткапитал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Увельского района утвердило заключение в рамках уголовного дела, открытого в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на мошенничество при получении выплат в крупном размере.

По данным следователей, многодетная цыганка приобрела у неустановленного лица заведомо поддельное медицинское свидетельство о рождении ребенка, согласно которому в январе текущего года в городской больнице Новосибирска она родила малыша, пятого по счету для ее семьи. Позднее злоумышленница обратился в Отдел ЗАГС Щучанского района Курганской области, где на основании поддельного документа ей было выдано свидетельство о рождении ребенка. Тремя месяцами позднее обвиняемая получила государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 тысяч рублей от ПФР в Увельском районе Челябинской области.

Впрочем, довести преступный замысел до логического завершения обвиняемой не удалось: ее действия пресекли сотрудники отделения ЭБиПК МО МВД «Южноуральский». Материалы уголовного дела в отношении женщины направлены в суд Увельского района для рассмотрения по существу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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