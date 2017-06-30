Десяток южноуральских дорог перекроют из-за авторалли

В Челябинской области частично перекроют региональные трассы.

Как сообщили РИА «Новый День» в южноуральском министерстве дорожного хозяйства и транспорта, 10 июля в связи с проведением международного ралли-рейда «Шелковый путь-2017» с 12 до 19 часов движение автотранспорта будет временно прекращено в Уйском, Верхнеуральском, Пластовском и Троицком районах.

Проблемы с проездом у автомобилистов возникнут на автодорогах:

Ларино – граница Башкортостана, участок 4 км;

Урляды – Ложкино – Межозерный, участок 0 км;

Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск, 144 км;

Суременвский – автодорога Верхнеуральск – Петропавловский, участок 2 км;

Черноборское – Степное – Степнинский, участок 8 км;

Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды, участок 3 км;

Скалистый – Луговой – Искра, участок 0 км;

Скалистый – автомобильная дорога Чкалова – Берлин, участок 2 км.

Напомним, международное ралли «Шелковый путь-2017» стартует 7 июля на Красной площади в Москве. Ожидается, что за 15 дней караван из легковушек и грузовиков преодолеет 9,5 тысяч километров, пересечет Казахстан и финиширует в китайском городе Сиане. Всего в ралли примут участие 150 экипажей из 40 стран.

В Челябинской области специальный участок гонки длиной 324 километра будет организован в Троицком районе – от поселка Стрелецкое до поселка Чкалова. Предполагается, что на месте будет работать около 150 волонтерских постов безопасности.

Челябинск, Юлия Димова

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