Мигрант выпрыгнул в окно здания суда в Челябинске

В Челябинске иностранец сбежал из суда через окно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую среду в здании Калининского районного суда Челябинска.

42-летний нелегальный мигрант ожидал слушаний, которые должны были закончиться для него штрафом и выдворением из России в компании стражей порядка. Мужчина был доставлен в суд с целью привлечения его к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Иностранец находился в стране без документов, подтверждающих его право на пребывание.

Из-за жаркой погоды окно в помещении, где находился обвиняемый, было открыто, а правоохранители оказались недостаточно бдительными, пишет «Первый областной». Именно этими обстоятельствами и воспользовался мужчина, рванув в окно и выпрыгнув с высоты второго этажа. Впрочем, скрыться от преследования беглец не смог, тем же вечером он снова был задержан сотрудниками полиции.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 30.06.17

В Челябинской области многодетная цыганка выдумала еще одного ребенка, чтобы заработать полмиллиона. / Десяток южноуральских дорог перекроют из-за авторалли. / Иностранец, отправивший в Челябинск героиновое одеяло, получил 17 лет «строгача». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»