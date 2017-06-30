Пятница, 30 июня 2017, 16:35 мск

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В южноуральском муниципалитете совет депутатов в полном составе ушел в отставку

В южноуральском муниципалитете совет депутатов в полном составе ушел в отставку

Депутаты Пласта заявили о роспуске горсовета.

Как передает корреспондент РИА , сегодня совет депутатов Пластовского городского округа принял решение о досрочном прекращение своей деятельности. Парламент не хочет мешать процессу передачи управления муниципалитетом на уровень района.

Сегодня в Пласт выехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По данным ряда источников, он может официально объявить об упразднении городской администрации и слиянии муниципалитета с Пластовским районом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.17

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