В южноуральском муниципалитете совет депутатов в полном составе ушел в отставку

Депутаты Пласта заявили о роспуске горсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня совет депутатов Пластовского городского округа принял решение о досрочном прекращение своей деятельности. Парламент не хочет мешать процессу передачи управления муниципалитетом на уровень района.

Сегодня в Пласт выехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По данным ряда источников, он может официально объявить об упразднении городской администрации и слиянии муниципалитета с Пластовским районом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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