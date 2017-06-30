Пятница, 30 июня 2017, 16:35 мск

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Челябинск

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На вокзале Челябинска произошла утечка кислоты

На вокзале Челябинска произошла утечка кислоты

Спасателей подняли по тревоге из-за утечки кислоты на челябинском вокзале.

Как сообщили РИА в пресс-службе управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в минувший четверг челябинским спасателям пришлось разбираться с утечкой соляной кислоты на железнодорожной станции «Челябинск-Главный».

Сообщение об утечке опасного вещества поступило от дежурного по станции. Как выяснилось позднее, один из вагонов состава, следовавшего по маршруту Самара-Усть-Кут, дал течь. Проблемный состав был сразу же отбуксирован в тупик для проведения соответствующих работ.

Спасатели установили, что утечка кислоты происходила через запорную арматуру контейнера со скоростью 60-70 капель в секунду. Кислота содержалась в контейнерах типа «еврокуб». После того, как поврежденный контейнер был выявлен, спасатели устранили течь посредством протяжки запорной арматуры.

Челябинск, Олег Кирьянов

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