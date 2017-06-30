Пятница, 30 июня 2017, 16:35 мск

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Челябинск

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Под Челябинском младенец получил ожог из-за соседского окурка

Под Челябинском младенец получил ожог из-за соседского окурка

В Челябинской области полуторагодовалый малыш получил ожог руки из-за брошенного кем-то из соседей окурка.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в минувший вторник в одном из домов микрорайона «Вишневая горка». Сообщение о происшествии было опубликовано в сообществе жителей микрорайона в социальной сети ВКонтакте.

Как рассказала мать пострадавшего малыша, в этот момент он сидел у открытого балкона на детском стульчике для кормления, а женщина занималась сбором вещей для прогулки. Услышав, что ребенок плачет, она решила, что малыш просто уронил игрушку или привлекает внимание. Ранку на реке мальчика женщина заметила позднее – после обработки семейство все же отправилось гулять.

Прошло какое-то время, рана стала отчетливо приобретать вид ожога. Вернувшись после прогулки, мама еще раз проверила место, где сидел малыш, и с ужасом для себя обнаружила окурок. «Сегодня каким-то образом пепел от брошенной кем-то из соседей сигареты залетел через балкон в квартиру, прожег занавеску и оставил ожог на руке ребенка», – написала женщина, опубликовав фотографии.

Челябинск, Олег Кирьянов

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