Троицкий тракт Челябинска затопило фекальными массами

В Челябинске оживленная магистраль превратилась в канализационный отстойник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувший четверг челябинские автомобилисты начали жаловаться на проблемы, с которыми они столкнулись при проезде Троицкоготракта. Как оказалось, дорога здесь затоплена канализационными сливами, поэтому водители старались аккуратно объезжать затопленный участок.

Местные коммунальщики утверждают, что проблемы на указанном участке дороги на данный момент устранены. Как сообщает «Первый областной» со ссылкой на пресс-службу МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», на этом участке коллектора образовался затор, который был вызван очередным сбросом бумажных отходов с предприятия «Никмас». Вчера же сотрудники МУПП ПОВВ устранили проблему, поэтому теперь коллектор работает в штатном режиме.

Пользуясь случаем, коммунальщики в очередной раз напоминают челябинцам о необходимости бережного отношения к сетям канализации. Граждан просят не сбрасывать в канализацию твердые бытовые отходы, так как это неминуемо приводит к образованию засоров и инцидентам, подобным вчерашнему.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.17

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