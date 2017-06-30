Офицера, виновного в гибели южноуральского срочника, отпустили на свободу

Суд огласил приговор по делу о гибели в Оренбуржье южноуральского срочника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе 101-ого Гарнизонного военного суда, заместитель командира роты охраны и обеспечения части ракетных войск признан виновным в превышении полномочий с причинением тяжких последствий в виде самоубийства военнослужащего по призыву.

Напомним, трагедия произошла днем 4 апреля 2016 года. На в наблюдательной вышке огневого сооружения был обнаружен мертвым 20-летний солдат-срочник Дмитрий Монастыренко. Парня призвали в армию осенью 2015 года из Уйского района.

Согласно официальной версии, военнослужащий покончил с собой.

Однако родственники погибшего отвергли подобное объяснение. За несколько дней до трагедии молодой человек сообщил близким по телефону, что его «достает» один из командиров. Кроме того, на теле погибшего нашли подозрительные травмы, не характерные для самоубийц. По факту доведения южноуральского срочника до самоубийства возбудили уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что между неуставными действиями офицера и эмоциональным состоянием рядового солдата возникла прямая причинно-следственная связь. По данным следователей, незадолго до самоубийства Монастыренко по приказу командира длительное время не спал, зубрил устав, стоя несколько часов подряд, физически иссяк и, в конечном счете, допустил ошибку во время учебной тревоги, за что был прилюдно унижен перед сослуживцами. Эти психотравмирующие факторы, по мнению экспертов, и могли привести к трагедии. После утверждения обвинительного заключения (впоследствии старшему лейтенанту все же инкриминировали превышение должностных полномочий) материалы передали в военный суд.

Судебное разбирательство по делу о гибели Монастыренко продолжалось несколько месяцев. Были допрошены несколько десятков свидетелей, в том числе родственники и сослуживцы солдата, проведен ряд экспертиз.

Накануне гарнизонный военный суд приговорил замкомандира роты к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, осужденный ближайшие два года не имеет права занимать должности на госслужбе.

Гражданский иск родственников погибшего военнослужащего удовлетворил частично. В пользу сестры Дмитрия Монастыренко с офицера решено взыскать 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда.

Челябинск, Юлия Димова

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