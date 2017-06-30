На Южном Урале град разбомбил более 800 домов, уничтожил 18 тысяч га посевов

В Брединском районе подсчитали предварительный ущерб, причиненный непогодой.

Как уже сообщал «Новый День», 29 июня на жителей южноуральского муниципалитета обрушились ливни с градом величиной до 7 сантиметров и ветром 16-21 метров в секунду.

Град полосой в 30 километров прошел на территории 10 населенных пунктов и 5 поселений. Жители поселка Ясная Поляна остались без света, а поселок Мариинский – без водоснабжения. В Брединском районе был объявлен режим ЧС.

В настоящий момент аварийные объекты восстановлены.

В результате происшествия серьезный ущерб причинен имуществу жителей – частично повреждены 823 дома.

По данным пресс-службы районной администрации, наибольшие разрушения зафиксированы в поселках Андреевский, Мариинский, Рымкинский, Комсомольский и Бреды. Там пострадали 3 детских сада, 4 школы, поликлиника, дома ветеранов войны и административные здания. От местных жителей поступило 140 заявлений о частичной утрате имущества.

Ко всему прочему, град полностью уничтожил 18,18 тысячи гектаров посевов, принадлежащий сельхозпредприятиям и местным фермерам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на прошедшем сегодня экстренном совещании Борис Дубровский заявил о выделении средств на восстановление пострадавших от града соцучреждений. До понедельника специальная комиссия намерена провести оценку ущерба имуществу и сельхозугодиям, после чего будет принято решение о выплате компенсации отдельным категориям граждан.

Добавим, режим чрезвычайной ситуации в Брединском районе по решению главы региона повышен до областного уровня.

Челябинск, Юлия Димова

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