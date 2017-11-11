11-13 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

11.11.2017, суббота

12:00 Челябинск – Кубок Губернатора Челябинской области по выездке и преодолению препятствий в КСК «Рифей» в рамках проведения соревнований сезона по конному спорту в Челябинской области в закрытом помещении (КСК «Рифей», отъезд представителей СМИ в 11:00 от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

15:00 Челябинск – Областной фестиваль армянской музыки «Карот» (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69)

13.09.2017, понедельник

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная возможностям обучения одаренных детей (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

15:00 Челябинск – В Челябинском государственном институте культуры состоится торжественная церемония подписания договора о сотрудничестве между ЧГИК и Центром развития туризма Челябинской области (ауд. 206, 1-го корпуса).

16:15 Челябинск – Церемония открытия памятника П.И. Столыпину (перед концертным залом «Родина», ул. Кирова, 78)

18:00 Челябинск – Церемония открытия Третьего кинофестиваля «Человек труда» (транспорт от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 10.11.17

В Кремле подтвердили звонки президента челябинцам. / Тепло, сухо, НМУ: в трех городах Челябинской области объявили режим «черного неба». / Чиновников обвинили в завышении стоимости контракта по «мусорному» полигону для Челябинска. Читать дальше

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