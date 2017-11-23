Южноуралец купил себе квартиру на компенсацию сыну за смерть мамы

Житель Челябинской области присвоил компенсацию, положенную его сыну за гибель матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Агаповский районный суд постановил взыскать с южноуральца более миллиона рублей в пользу его 12-летнего сына. Эти деньги полагались мальчику в счет компенсации и пенсии за погибшую в ДТП мать, однако в течение пяти лет отец тратил их на себя.

Маленького южноуральца семейная пара усыновила в 2007 году. Но через месяц супруга погибла в ДТП. Вину за аварию возложили на ЗАО «Магнитогорскгазстрой». В течение года мальчик жил с новым отцом и бабушкой – матерью его погибшей супруги. В 2008 году мужчина и мальчик переехали, и начались судебные тяжбы: отец крайне неохотно позволял бабушке общаться с ребенком, и та решила определить порядок общения через суд. А в 2012 году семилетний мальчик переехал жить к ней. Отец постепенно прекратил общение с сыном, а в конце концов отказался от усыновления. Сейчас мальчик находится под опекой бабушки.

Все последние пять лет женщина полностью содержала внука. От отца они не получали ничего, за исключением 70 тысяч рублей – якобы компенсация, положенная мальчику за гибель мамы. Однако выяснилось, что южноуралец существенно занизил причитавшуюся сыну сумму. Так, в декабре 2012 года предприятие-виновник ДТП перечислило на счет мужчины 400 тысяч рублей в качестве компенсации мальчику за гибель матери – таковы были условия мирового соглашения. Кроме того, ежемесячно на этот же счет общество перечисляло 5 тысяч рублей в качестве пенсии ребенку по утрате кормильца. Получал южноуралец за сына и пенсию по утрате кормильца от ПФР. Большую часть этих денег он потратил на себя: купил машину и квартиру.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с отца более миллиона рублей, принадлежащих мальчику. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения суда поставлено на контроль в прокуратуре Агаповского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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