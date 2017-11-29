В России запретили анонимность в мессенджерах

Генпрокурор Юрий Чайки назвал дату запрета анонимных пользователей в мессенджерах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с таким заявлением глава надзорного ведомства выступил на заседании генеральных прокуроров стран – участниц ШОС.

Очередное ужесточение Юрий Чайка объяснил ростом киберпреступлений в России. Так, по словам российского генпрокурора, только в первой половине 2017 года число киберпреступлений выросло на 30%. А с 2013 по 2016 год их количество выросло вшестеро – с 11 тысяч до 66 тысяч. Наиболее распространены в киберсфере похищение денег через Интернет, пропаганда терроризма и экстремизма, а также шпионаж.

Уже сегодня ответственность за кибепреступления предусмотрена 17 статьями Уголовного кодекса РФ, напомнил генпрокурор. Одна из последних новаций – вступивший 1 ноября в силу «закон об анонимайзерах», запрещающий средства для обхода интернет-блокировок. Кроме того, с 1 января следующего года вводится уголовная ответственность за неправомерный доступ к критической информационной структуре РФ, системам управления технологическими процессами в атомной и химической промышленности, энергетике, оборонно-промышленного комплекса и другим».

Также с 1 января 2018 вводится запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. «Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора», – цитирует РИА «Новости» г-на Чайку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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