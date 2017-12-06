6 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

06.12.2017, среда

07:00 Челябинск – Выезд аккредитованных представителей СМИ в Карабаш. Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский примет участие в торжественном открытии Карабашской школы искусств (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Презентация главного ледового городка в Челябинске (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 401 каб.)

10:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов «Возможности – ограничены, способности – безграничны» (ул. Каслинская, 15)

12:00 Челябинск – Авторская презентация книги Валерия Саночкина «Казенные дети» (Библиотека № 6 имени Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Районное торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов (Челябинский областной реабилитационный культурно-спортивный центр Всероссийского общества слепых, ул. Энгельса, 39)

14:00 Челябинск – Концерт с представителями Всероссийского общества инвалидов Центрального и Советского районов (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2-«а»)

14:00 Челябинск – Торжественное собрание и концерт, посвященный 20-летию Челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)

16:00 Челябинск – Турнир по волейболу, посвященный Международному Дню инвалидов (Школа №127, ул. Коммуны, 115-«а»)

18:00 Челябинск – Показ документального фильма об истории развития хоккейного клуба «Трактор» (ул. Цвиллинга,81)

Челябинск. Другие новости 05.12.17

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