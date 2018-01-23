23 января ожидаются следующие события – Челябинск

23.01.2018, вторник

10:00 Челябинск – Сбор представителей СМИ для освещения 50-летия отделения патологии новорожденных областной клинической больницы №2 (Областная клиническая больница №2, ул. Шота Руставели, 16, центральный вход)

10:00 Челябинск – «День с реставратором» на выставке «Сохраняя историю. Музейная реставрация» (Музейно-выставочный центр, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Выборы Президента-2018 в Челябинской области» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:30 Челябинск – Открытие выставки марок, посвященных зимним Олимпийским играм (Музей почтовой связи Челябинской области, пр. Ленина, 64)

14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по молодежной политике (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

15:00 Челябинск – Творческая встреча с Олегом Митяевым (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

16:00 Челябинск – Ученики челябинских детских студий будут мастерить оригами птицы – символа предстоящего чемпионата мира по танцевальному спорту, которые Челябинск примет с 6 по 8 апреля (студия живописи и рисунка «Градиент», ул. Труда 173)

Челябинск. Другие новости 22.01.18

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