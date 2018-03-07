7 марта ожидаются следующие события – Челябинск

07.03.2018, среда

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в расширенном заседании областного совета движения «За возрождение Урала» с руководителями местных отделений Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинские женщины в искусстве» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет прием, посвященный Международному женскому дню (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам VI Международного фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА» (пресс-центр канала ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

16:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подаст заявление для голосования по месту нахождения на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (МФЦ, ул. Труда, 164)

17:00 Челябинск – Презентация документального фильма о Лидии Скобликовой «Забег. Стать Чемпионом» с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (КРК «Мегаполис», Свердловский пр., 51-«а», мегазал)

Челябинск. Другие новости 06.03.18

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