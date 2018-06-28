В Челябинске фигурант уголовного дела полоснул себя по горлу в зале суда

В Челябинске фигурант уголовного дела пытался перерезать себе горло в зале суда.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в суде Центрального района. Рассматривался вопрос о мере пресечения для наркодилера. Мужчина находится под стражей, и следствие намеревалось продлить ему срок.
Во время заседания обвиняемый достал изо рта лезвие и полоснул себя по шее. Рана оказалась не глубокой, но мужчину доставили в больницу.
Прокуратура потребовала от руководства регионального полицейского главка провести служебную проверку и объяснить, как у заключенного оказалось лезвие и как он его сумел пронести в суд.
Челябинск, Павел Зварзин
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