В Челябинске фигурант уголовного дела полоснул себя по горлу в зале суда

В Челябинске фигурант уголовного дела пытался перерезать себе горло в зале суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в суде Центрального района. Рассматривался вопрос о мере пресечения для наркодилера. Мужчина находится под стражей, и следствие намеревалось продлить ему срок.

Во время заседания обвиняемый достал изо рта лезвие и полоснул себя по шее. Рана оказалась не глубокой, но мужчину доставили в больницу.

Прокуратура потребовала от руководства регионального полицейского главка провести служебную проверку и объяснить, как у заключенного оказалось лезвие и как он его сумел пронести в суд.

Челябинск, Павел Зварзин

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