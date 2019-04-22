«Помощи ниоткуда нет»: дольщики «Яркой жизни» пикетируют прокуратуру

Дольщики ЖК «Яркая жизнь» проводят сегодня серию одиночных пикетов у здания прокуратуры Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», ЖК «Яркая жизнь» должен был состоять из четырех зданий. Формально их возводили разные компании, однако все они входили в одну группу застройщиков, принадлежавшую двум собственникам. После того, как учредители группы разделили бизнес, строительство прекратилось. В настоящее время возобновлено строительство лишь одного дома, его ведет новый застройщик. Судьба двух домов до сих пор остается в подвешенном состоянии, так как их застройщик скрылся в США. Его бывший партнер был задержан в рамках расследования уголовного дела по подозрению в мошенничестве.

«Стройка заморожена уже 3 года. Один из учредителей почти два года живет в США. Говорят о том, что он в федеральном розыске и Интерполе, но на сайте Интерпола его нет. И есть вероятность того, что его никто не ищет, – рассказали РИА «Новый День» участники пикетов. – Мы устали ждать, платить ипотеку и снимать жильё. Помощи ниоткуда нет. Нам говорят: ждите банкротства. А что потом – непонятно. Мы направляли обращения к врио губернатора Алексею Текслеру, но ответа пока нет».

Напомним, 25 марта дольщики «Яркой жизни» проводили пикеты у правительства Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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