«Партия пенсионеров» бросит на амбразуру челябинских выборов врачей

«Партия пенсионеров» готова взять под контроль совет депутатов одного из районов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Партия пенсионеров» выдвинула 13 кандидатов в совет депутатов Ленинского района Челябинска. Об этом сообщил руководитель регионального отделения партии Семен Фирстов на своей странице в социальных сетях.

Решение об участии в предвыборной гонке руководителей медицинских организаций и практикующих докторов было принято на заседании правления Челябинского регионального отделения «Партии пенсионеров». Среди кандидатов представители крупных государственных и муниципальных больниц, частных клиник.

«Все, без исключения, – уважаемые люди с большим послужным списком и четкой гражданской позицией. Есть награжденные президентом, губернатором, Минздравом, заслуженные врачи и другие. Травматологи, онкологи, нейрохирурги, сосудистые хирурги, наркологи, диагносты и другие», – написал г-н Фирстов.

Сам региональный лидер «пенсионеров» выдвигает кандидатуру по округу председателя Челябинской городской Думы Станислава Мошарова. Ранее Семен Фирстов стал одним из объявленных кандидатов на пост губернатора Челябинской области, но не смог собрать необходимое количество подписей.

Участие в районных выборах «Партии пенсионеров» может существенно осложнить жизнь нынешнему спикеру гордумы, положение которого остается весьма шатким. К тому же, на выборы в Ленинский райсовет нацелены «Справедливая Россия» и ЛДПР. При благоприятном исходе гонки для оппозиционных партий шансы Станислава Мошарова даже на то, чтобы просто попасть в Челябинскую городскую думу, весьма невысоки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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