В Судаке нашли фотографов, избивших туристов

В Судаке возбуждено уголовное дело по факту избиения туристов.

Как уже сообщал «Новый День», 22 июля под стенами Генуэзской крепости группа мужчин, предлагающих сфотографироваться с животными, избила туристов, отказавшихся от их услуг. Было возбуждено уголовное дело, хотя и туристы, и местные жители высказывали сомнения в том, что кого-нибудь найдут и привлекут к ответственности.

«В результате проверки отделом дознания ОМВД России по Судаку было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УКРФ (хулиганство). В ходе обысков у данных граждан было изъято порядка 3,2 млн рублей, предположительно добытых противоправным путем, а также фото- и мобильная техника», – сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В числе прочего, у фотографов изъяли краснокнижную птицу – курганника канюка.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 08.08.19

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