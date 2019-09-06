Южноуральские врачи перепутали смертельно опасное заболевание с ОРВИ

В больнице Чебаркуля восьмилетнего южноуральца с минингоэнцефалитом неделю лечили от ОРВИ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», родители восьмилетнего челябинца обратились в СКР с требованием провести проверку по факту некачественного оказания медицинской помощи своему сыну.

История эта началась ещё в июле этого года. Мальчик гостил у своей бабушки в селе Непряхино (Чебаркульский район). 11 июля у него поднялась температура до 40 градусов. Бабушка вызвала скорую медицинскую помощь. Медики, приехавшие только ночью, исключил диагноз «менингит», предположили, что у мальчика обычная ОРВИ. При этом школьника всё-таки рекомендовали отвезти в больницу. Поставив челябинцу укол, медики уехали, дождавшись, когда температура упадёт до 37 градусов.

12 июля у ребенка вновь поднялась температура. Тогда бабушка обратилась уже к местному фельдшеру. Та прослушала лёгкие мальчика, осмотрела горло и, не найдя никакой угрозы, выписала антибиотик «Азитромицин».

«Рано утром 15 июля 2019 года у ребенка начались судороги. По телефону бабушка вызвала скорую помощь, которая около шести часов утра увезла его в детское отделение «Областной больницы Чебаркуля». Мальчику делали различные инъекции, исключив менингит и энцефалит. Диагноз не поставили, температура была высокой. В ночь на 16 июля судороги участились, – цитирует Znak.com адвоката челябинцев. – Тогда же школьника перевели в реанимационное отделение, где ограничились тем, что взяли пункцию спинного мозга. С 9:00 до 19:00 16 июля никакого медикаментозного лечения ребенок не получал». Врачи своё бездействие объясняли отсутствием необходимого оборудования.

В 20:00 в больницу прибыл экипаж скорой медицинской помощи из Челябинска. При этом, по словам адвоката челябинцев, ребенка мог забрать и вертолёт для экстренных больных, но его не задействовали в связи с отсутствием обращения.

Около 22:00 16 июля школьника доставили в Челябинскую областную больницу, сделали МРТ головного мозга. А утром 17 июля ребёнка увезли в инфекционную больницу. И уже здесь поставили диагноз «менингоэнцефалит».

После того, как у челябинца усилились судороги, медики решили ввести его в искусственную кому. Когда через два дня мальчика вывели из кому, он не узнал родственников, не мог говорить и стал агрессивен. До сих пор челябинец находится в больнице.

В следственного отделе СКР по Чебаркулю подтвердили получение заявления от родителей. Силовое ведомство начало проверку. В региональном минздраве заявили, что готовы провести проверку, но пока родственники к ним не обращались.

Менингоэнцефалит – воспаление оболочек и вещества головного мозга. Болезнь может затронуть спинной мозг, вызывая паралич. До сих пор характерно тяжелое течение заболевания и высокий процент летальных исходов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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