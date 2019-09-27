Провальный аутсорсинг: скорую помощь Копейска забирают у частника

Эксперимент по переводу транспортного комплекса станции скорой медицинской помощи в Копейске на аутсорсинг с треском провалился.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, принято решение об отказе от аутсорсинга в организации работы скорой помощи в Копейске. Главным врачом станции скорой помощи направлено уведомление о расторжении контракта с компанией «Феникс-Менеджмент».

В региональном ведомстве отметили, что сейчас принимаются меры по обеспечению бесперебойной работы медицинской организации: идет подготовка к выездам машин скорой медицинской помощи, в ближайшее время водители будут оформлены на работу. «Сегодня на линии работает 12 бригад. Все в штатном режиме», – добавили в минздраве.

Напомним, скандалы вокруг работы службы СМП в Копейске не утихали с конца прошлого года, когда область передала автопарк «скорой» двум пермским компаниям с одним учредителем. Приступив к работе с 15 января текущего года, частник пообещал предоставить новые автомобили, обеспечить сервисное обслуживание подвижного состава и сохранить ранее существующие льготы для водителей «скорых». Однако ни одно из условий выполнено не было.

Вместо 12 новых спецмашин на линию выезжали максимум 6, и те с большим пробегом. Водители неоднократно жаловались на поломки машин: протекающее масло и другие проблемы. О льготах в новой коммерческой структуре также не слышали. В итоге из 70 сотрудников «скорой» в штате остались лишь 25.

Несмотря на обилие претензий к подрядчику, на тот момент министр здравоохранения Сергей Приколотин был непреклонен. Копейская схема – будущее всех служб скорой медицинской помощи региона, единственно возможный сценарий, во всеуслышание заявлял чиновник.

Чаша терпения переполнилась, когда на текущей неделе скорую помощь Копейска сотряс очередной скандал. Водители пожаловались на задержки зарплат. По словам сотрудников, общий долг перед коллективом «скорой» достиг 720 тысяч рублей. Незадолго до этого глава минздрава ушел в отставку, и разбираться в последствиях провального эксперимента пришлось замглавы минздрава Виктории Сахаровой, назначенной врио министра.

Отметим, что решение о разрыве контракта с частником произошло после того, как во главе министерства встал бывший главврач областного перинатального центра Юрий Семенов. Пока в качестве исполняющего обязанности министра (его кандидатуру должно согласовать министерство здравоохранения России).

Челябинск, Юлия Димова

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