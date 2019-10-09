Челябинцам, попавшимся на незаконной продаже сигарет на четверть миллиона, вынесли приговор

Семейная пара из Челябинска осуждена за торговлю контрафактными сигаретами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области,43-летний челябинец и его 38-летняя жена осуждены за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что горожане, не являясь индивидуальными предпринимателями, продавали немаркированные табачные изделия через торговые павильоны Челябинска.

Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 4151 различных пачек сигарет, стоимость которых с учетом определенной ими цены розничной продажи составила свыше 240 тысяч рублей.

Курчатовский районный суд Челябинска назначил виновным наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Вещественные доказательства по уголовному делу – немаркированные табачные изделия подлежат уничтожению.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.19

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