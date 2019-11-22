Сотрудники «скорой» еще одной территории Южного Урала пригрозили забастовкой

Работники станции скорой медицинской помощи Кизильского района заявили о готовности начать забастовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», систему здравоохранения Челябинской области продолжают сотрясать «зарплатные» скандалы.

Не успели власти региона купировать «мятеж» сотрудников станции медицинской скорой помощи Магнитогорска, как пожар вспыхнул в расположенном неподалеку Кизильском районе.

Ситуация очень похожая: сотрудники «скорой» жалуются на низкие зарплаты, а на счетах учреждения есть средства. В Магнитогорске от идеи забастовки отказались после встречи с первым вице-губернатором Ириной Гехт. В Кизильский район едет сегодня комиссия регионального минздрава.

При этом известие о планах кизильских медиков вызвало крайнее раздражение у министерских чиновников. Вот официальный комментарий, опубликованный в telegram-канале пресс-службы ведомства:

«В министерство здравоохранения Челябинской области не поступило ни одной жалобы от медиков из Кизильского района. Буквально вчера – 20 ноября – главврачом «Районной больницы с. Кизильское» Аллой Васильевой была проведена встреча с коллективом. Вопросов по окончанию многочасового собрания не осталось ни у одного работника. А сегодня появляется новость о забастовке!

Да, действительно, Челябинская область, как и вся Россия, испытывает кадровый дефицит в системе здравоохранения. И мы делаем все возможное для привлечения медицинского персонала. Но говорить о снижении заработных плат некорректно. Все зависит от степени индивидуальной загрузки медицинского работника. Каждая строка четко рассчитывается, исходя из отработанных часов.

Уже завтра – 22 ноября – рабочая группа от министерства здравоохранения выезжает в Кизильский район, чтобы встретиться с коллективом и еще раз разъяснить все вопросы. Если потребуется – индивидуально с каждым обсудить заработные платы, как и из чего они складываются. Мы готовы к диалогу, для этого мы постоянно выезжаем в территории и встречаемся с медицинским персоналом».

Впрочем, вполне понятно, почему медики даже не пытаются жаловаться чиновникам. Ведь даже после вскрывшихся фактов занижения заработных плат в ГКБ №6 Челябинска и поручения замгубернатора Гехт о пересмотре зарплат в «скорой» Магнитогорска, в региональном минздраве продолжают настаивать: работа медиков оплачивается в полном объеме, и говорить о снижении зарплаты (даже если об этом свидетельствуют платежные ведомости) – некорректно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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