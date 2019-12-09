Губернатора Челябинской области попросили сделать 31 декабря выходным

Депутат Государственной думы попросил объявить 31 декабря выходных днем в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее обращение на имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера направил депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин.

«Направил письмо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру c предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днем, – рассказал парламентарий на своей странице в социальных сетях. – Далеко не все работодатели идут навстречу своим сотрудникам и отпускают их с работы, в итоге люди раздражены, не успевают подготовится к встрече Нового года. При этом мы все понимаем, что КПД таких работников в этот день стремится к нулю, они редко выполняют свои обязанности в полном объеме. В итоге растет недовольство и раздражение в коллективах. Любимый всеми праздник нужно встречать в хорошем настроении».

Напомним, инициативу объявить 31 декабря выходным днем группа депутатов Государственной думы внесла в российский парламент в ноябре этого года. Но предложение весьма обескуражило главу минтруда Максима Топилина, заявившего, что время для такого решения уже прошло.

Вместе с тем, идея понравилась регионам. Уже несколько субъектов РФ объявили 31 декабря выходным днем в конкретном регионе.

Челябинск Декабрь 09, Виктор Елисеев

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