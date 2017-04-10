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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

11 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.04.2017, вторник

* 09:00 Керчь – Возложение цветов к Вечному огню, митинг по случаю 73-й годовщины освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков (Сквер Славы)

* 09:00 Симферополь – Открытие муниципального этапа игры «Победа» (школа-лицей №3, ул. Лермонтова, 14 а)

* 09:00 Симферополь – Торжественная церемония награждения в Государственном совете Крыма, приуроченная ко Дню Конституции Республики Крым (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:00 Севастополь – Очередное пленарное заседание сессии Законодательного собрания Севастополя (ул. Ленина, 3)

* 10:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т. Кирова, 13, прямая трансляция ТК «Первый Крымский»)

* 11:00 Симферополь – Акция по бесплатной раздаче 3 тыс экземпляров печатной версии Конституции Крыма, изданной на трех государственных языках республики (пересечение улиц Карла Маркса и Пушкина)

* 12:00 Севастополь – Митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, пл. Нахимова)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция членов делегации представителей Национальной ассамблеи Андалузии Королевства Испании (ул. Севастопольская, 8)

* 13:00 Севастополь – Торжественное собрание, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

* 14:00 Алушта – Торжественное мероприятие «Равнение на конституцию» (Дом творчества «Подмосковье, ул. Хромых, 18)

* 14:30 Севастополь – Заседание комиссии по безопасности дорожного движения (большой зал, ул. Ленина, 2)

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