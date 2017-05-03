УФАС признало недобросовестным предприятие, «кинувшее» полсотни южноуральских больниц

Публикации за 03.05.17

Предприятие, передумавшее подписывать контракт на обеспечение южноуральских больниц марлей, отправили в реестр недобросовестных поставщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ООО «ДЛП РК» стало победителем торгов еще два месяца тому назад – контракт подразумевал поставку изделий из марли для 44 медицинских учреждений в регионе по начальной цене в 5,8 миллиона рублей. Однако в установленные законом сроки, компания так и не подписала контракты и не перечислила деньги для обеспечения исполнения условий контракта.

В связи с этим комиссия Челябинского УФАС приняла решение включить общество в Реестр недобросовестных поставщиков. Теперь ООО «ДЛП РК» вместе с ее генеральным директором и учредителем в течение двух лет не смогут принимать участие в муниципальных и государственных закупках.

Челябинск, Олег Кирьянов

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