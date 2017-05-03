NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 03.05.17

УФАС признало недобросовестным предприятие, «кинувшее» полсотни южноуральских больниц

УФАС признало недобросовестным предприятие, «кинувшее» полсотни южноуральских больниц

Предприятие, передумавшее подписывать контракт на обеспечение южноуральских больниц марлей, отправили в реестр недобросовестных поставщиков.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского УФАС, ООО «ДЛП РК» стало победителем торгов еще два месяца тому назад – контракт подразумевал поставку изделий из марли для 44 медицинских учреждений в регионе по начальной цене в 5,8 миллиона рублей. Однако в установленные законом сроки, компания так и не подписала контракты и не перечислила деньги для обеспечения исполнения условий контракта.

В связи с этим комиссия Челябинского УФАС приняла решение включить общество в Реестр недобросовестных поставщиков. Теперь ООО «ДЛП РК» вместе с ее генеральным директором и учредителем в течение двух лет не смогут принимать участие в муниципальных и государственных закупках.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.05.17

На въезде в Челябинск у газовой заправки вспыхнула фура. / «Она гуляла!» Следователи выясняют, зачем челябинка свесила с балкона малыша. / Работали незаконно, загрязняли воздух: магнитогорская организация заплатит мизерный штраф.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter