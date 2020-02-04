Южный Урал признали одним из регионов с систематическим ограничением интернет-свободы

Общественники признали Челябинскую область одним из регионов России, где власти регулярно оказывают давление на интернет-пользователей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли авторы доклада «Свобода интернета 2019: план «Крепость», подготовленного международной правозащитной группой «Агора» и общественной организацией «РосКомСвобода».

Так, по данным правозащников, в 2019 году на Южном Урале зафиксировано 19 случаев ограничения цифровой свободы, 1 случай вмешательства в работу СМИ и 1 уголовное дело за активность в сети.

Большая часть случаев введения ограничений на распространение информации и давления на интернет-пользователей в Челябинской области связана с деятельностью движения «Стоп ГОК».

Так, 10 апреля прошлого года по заявлению жительницы областного центра местный Центр «Э» МВД обратился в прокуратуру с просьбой ограничить доступ к странице активистов-экологов, поскольку размещенные там материалы могут содержать, по мнению женщины, признаки экстремизма. На следующий день на активиста «Стоп ГОК» составили протокол из-за стихотворения «Последнее пожелание Иванам».

В июне студента из Германии Лукаса Латца, который приехал по обмену в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), оштрафовали за интервью с участниками движения «Стоп ГОК». В том же месяце СКР возбудил уголовное дело в отношении пожилой активистки движения, выразившей сожаление по поводу гибели студента-анархиста, устроившего взрыв в приемной архангельского УФСБ. Женщину подозревали в оправдании терроризма, но впоследствии уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

В августе 2019 года социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу сообщества челябинского движения «Стоп ГОК» после объявления о сборе пожертвований для финансирования независимой экологической экспертизы. Наконец, в ноябре суд оштрафовал активиста движения Сергея Белогорохова, обвинив его в распространении фэйковых новостей.

Второй причиной давления на интернет-пользователей оказалась тонкая душевная организация местных чиновников. Например, в мае прошлого года мэр Миасса Григорий Тонких подал в суд на жителя города после публикации материала «Импотенция Тонких и «Единой России» на примере вонючей горячей воды». Градоначальник поначалу всерьез хотел доказать в суде свою мужскую состоятельность и взыскать возмещение морального вреда с оклеветавшего, как утверждал чиновник, его горожанина. Однако, в конце концов, мэра, видимо, убедили не позориться, и дело спустили на тормозах.

В декабре мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова подала иск о защите чести и достоинства к местному депутату Евгению Савельеву. Последний обвинил ее в соцсетях в бездействии и неспособности решить обрушившиеся на город коммунальные проблемы, объяснив таким образом, почему голосовал против решения о повышении заработной платы муниципальным служащим, в число которых местные власти ловко втиснули, в том числе, и высшее руководство муниципалитета. Но и на сей раз чиновница в последний момент опомнилась, и иск отозвала.

А вот глава Троицка Александр Виноградов отсудил-таки 30 тысяч рублей за «неприличный комментарий» по поводу качества работы градоначальника.

Кроме того, в прошлом году суд оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста «Открытой России» Дениса Ибрагимова за проведение вебинара «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму», признав его виновным в сотрудничестве с «нежелательной организацией». Также к году колонии приговорили жителя Трехгорного, размещавшего в сети материалы, содержавшие «признаки националистического характера». А Росгвардия досрочно уволила со службы 47-летнего прапорщика из Озерска из-за его высказываний в видеоблоге на YouTube.

Помимо «политических» и «околополитических» запретов авторы доклада упоминают и вполне проходные решения вроде блокировки интернет-ресурсов, содержащих информацию о способах употребления наркотических веществ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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