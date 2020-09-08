Официальные цифры смертности больных с COVID-19 двое выше представляемых властями Южного Урала

Статистика Росстата по смертности больных коронавирусной инфекцией оказалась намного выше цифр, транслируемых региональным минздравом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй месяц подряд официальные данные Росстата по смертности, связанной с коронавирусом, противоречат отчетности министерства здравоохранения Челябинской области. При этом расхождения становятся все больше.

Так, на днях официальное статистическое ведомство представило сведения о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за июль 2020 года. И цифры оказались в 2,5 раза выше публикуемых представителями регионального минздрава в ежедневных сводках.

С 1 по 31 июля минздрав сообщил о смерти 103 пациентов с коронавирусной инфекцией. Межу тем, Росстат приводит данные о 278 умерших. При этом причиной смерти 34 южноуральцев стал непосредственно COVID-19, еще в 59 случаях коронавирусная инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

Стоит отметить, что данные о смертности в апреле-мае у регионального минздрава и Росстата совпадают. Так, в апреле, согласно официальной статистике, скончались трое южноуральцев с коронавирусом, а по информации минздрава – шестеро. По маю наблюдается та же разница в 3 смерти, но теперь уже большую цифру приводит Росстат (37 и 40 соответственно).

Но уже в июне региональные чиновники отчитываются о 107 умерших пациентах с COVID-19, а Росстат дает цифру в полтора раза большую – 142 человека.

Можно, конечно, сделать скидку на объяснение самих статистиков. «Информация о естественном движении населения формируется на основе данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и принятых карантинных мер жители ряда субъектов Российской Федерации не в полной мере обеспечили регистрацию фактов рождения или смерти в системе ЗАГС. В связи с этим данные о естественном движении населения по таким субъектам Российской Федерации дополняются после снятия карантинных мер и регистрации жителями регионов фактов рождения и смерти в органах записи актов гражданского состояния», – говорится в комментарии Росстата.

Но слишком уж велико расхождение цифр. Ведь за все время с первой смерти, зафиксированной 21 марта, до отчета от 1 августа областные чиновники сообщили о гибели 250 инфицированных. При этом, напомним, по данным Росстата только в июле скончались 278 таких пациентов, а в апреле-июле – 463 человека.

И даже если предположить, что именно в июле южноуральцы кинулись делать соответствующие записи в актах гражданского состояния, так как режим самоизоляции был уже существенно смягчен, все равно остается вопрос: почему в минздраве не сообщали об этих смертях ни в июне, ни в июле?

Челябинск, Виктор Елисеев

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