Спасибо Текслеру: Верхний Уфалей буквально уходит под воду

Жители Верхнего Уфалея завалили соцсети жалобами на коммунальные неурядицы и бездействие чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане уже не знают, к кому обратиться, а игнорировать проблемы невозможно, так как люди оказываются заблокированными в своих домах, а город буквально уходит под воду.

«Родители живут в микрорайоне Спартака, в частном секторе, – пишут горожане. – При аварии на теплотрассе или водоводе в январе в районе магазина «Пятёрочка» длительное время не предпринимаются никакие меры по ликвидации аварии. На наши звонки в диспетчерские всех организации отвечают, что нет возможности. Так как наш дом находится в нижней части улицы, вся вода скапливается у нас. Затопило придомовую часть, двор залит, ворота вмерзли в лед, толщина которого 5-8 см. Вода бежит, и, судя по зеленому цвету воды, это утечка из теплотрассы (добавка реагентов). Что можно садить в огороде после них (вся химия останется в земле)?!

11 февраля родители написали заявление мэру Тарасову, так же в этот день были на приеме у Казакова (вице-мэр по ЖКХ – прим. РИА «Новый День»), ответ один: «Мы ничего не можем сделать». Ночью 17 февраля снова затопило придомовую часть, вода уходит в подпол. Прошу вашей помощи. Родители сегодня с утра были в администрации города, но вы сами уже понимаете, как отнеслись к визиту родителей!»

Аналогичные проблемы и в других частях городах:

«Авария на улице Северная в микрорайоне Железнодорожников: меньше месяца прошло, а воды после ремонта больше раза в три. Единственный магазинчик на этой улице, да и в тот не зайти».

Жители дома №30 по улице Победы (поселок Никельщиков) и вовсе не могу выйти из подъезда, так как рискуют утонуть, – вода дошла уже до второй ступеньки. Дом топит вторую неделю, но местные власти ничего не предпринимают, ссылаясь на аномальные холода. Тот, кто не желает в такой мороз мочить ноги (иначе из подъезда не выйти), вынужден выбираться из дома через окно.

Напомним, новый глава администрации Верхнего Уфалея Сергей Тарасов пригласил на должность вице-мэра по жилищно-коммунальному хозяйству своего бывшего шефа, экс-главу города Павла Казакова.

Тарасов объяснил свой выбор тем, что ему некогда вникать ситуацию, а Казаков хорошо знает сферу и вообще он «опытный человек с новым взглядом». Но, похоже, что этот «новый взгляд» мало чем отличается от старого – 10-летней давности.

Именно в бытность Казакова главой Верхнего Уфалея в сфере ЖКХ постоянно возникали скандалы, город копил миллионные долги перед поставщиками ресурсов (и в 2014 году стал лидером по этому показателю), из-за чего горячую воду в Уфалее отключали на все лето; прокуратура привлекала его к ответственности, а в конце мэрского срока Казаков вошел в пятерку глав муниципалитетов, пользующихся наименьшим доверием населения.

И вот теперь он снова вернулся в город, благодаря губернатору Алексею Текслеру, который решил, что лучшим главой для одной из самых депрессивных территорий Челябинской области будет человек, в бытность которого вице-мэром по социальным вопросам вспыхнул «бунт медиков», возникли серьезные проблемы со «скорой помощью», а сам город вошел в число 8 муниципалитетов с ухудшившимся «социальным самочувствием» жителей.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

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