В Златоусте на проходной завода прогремел взрыв

Газовый баллон разорвался в руках рабочего литейного цеха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертельное ЧП произошло утром сегодня, 5 марта, на территории цеха ООО «Уральская сталелитейная компания».

По словам очевидцев, несколько рабочих разгружали «Газель», доставившую на газовые баллоны. В какой-то момент один из баллонов разорвался в руках рабочего предприятия.

По предварительной информации, один человек погиб, трое получили ранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.03.21

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