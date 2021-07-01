Начальник управления транспорта Челябинска подал в отставку

Управление транспорта Челябинска покидает его начальник Максим Кичеев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начальник городского управления транспорта Максим Кичеев написал заявление об увольнении по собственному желанию с 8 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности начальника управления будет назначен в день отставки чиновника.

Городским транспортом Кичеев руководил 3 года, возглавив управление еще при руководстве городом Евгения Тефтелева.

Максим Кичеев родился в Челябинске в 1971 году. В 1999 году окончил Московский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

С 1992 по 2012 годы работал в ГУВД по Челябинской области. В 2012-2017 – начальник ОПБ УТ МВД России по Уральскому Федеральному округу.

В 2017 году перешел на работу в мэрию Челябинска в качестве главного специалиста управления транспорта. А уже в июне 2018 года сменил на посту начальника управления Романа Болотова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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