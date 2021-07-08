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Четверг, 8 июля 2021, 19:24 мск

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В России установили рекорд по выдаче кредитов наличными

Банки Росси поставили рекорд по выдаче кредитов наличными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», июнь стал рекордным месяцев по выдаче кредитов наличными за всю историю наблюдений. Об этом пишет telegram-канал «Banki».

«По данным мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG, в июне российские банки выдали 622,9 млрд рублей кредитов наличными. Это рекордный объем за всю историю наблюдений. В мае объем кредитов был на 8,5% меньше», – пишут авторы канала.

Всего в июне жители России взяли розничных кредитов почти на 1,3 трлн рублей. Почти столько же было выдано в апреле 2021 года. Кредиты на ипотеку в июне достигли объема 551,2 млрд рублей.

Аналитики объясняют рекордные цифры тем, что весной и летом россияне тратят деньги на ремонт, крупные приобретения для дачи и отпуск. Банки же охотно выдавали кредиты в преддверии новых регулирующих мер, которые Банк России вводит в начале июля.

В исследовании Frank RG также отмечено, что банки отказались от практики предложения с максимально выгодным в сравнении с конкурентами кэшбэком. На основе изучения порядка 900 карт эксперты пришли к выводу, что за два года начисления клиентам выросли на 30%, а объем оплаты по картам увеличился в 1,5 раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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