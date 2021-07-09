На юге Челябинской области вводится ограничение движения автомобилей

В Карталинском районе введено временное ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в связи с введением чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами в Карталинском районе, введено временное ограничение движения транспортных средств в период с 9 июля по 12 июля на следующих автомобильных дорогах:

автомобильная дорога Фершампенуаз – Париж – Железнодорожная станция Джабык – участок с км 30,264 по км 48,955;

автомобильная дорога Еленинка – железнодорожная станция Джабык.

Напомним, со вчерашнего дня на юге Челябинской области полыхают лесные пожары. Из-за этого власти региона ввели чрезвычайное положение. По последней информации, площадь пожаров приближается к пяти тысячам гектаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.21

На Южный Урал надвигаются сильные дожди и грозы. / Челябинские студенты «полетят» на выпускном. / Челябинская область попала в число отстающих по темпам антиковидной вакцинации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»