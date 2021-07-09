На юге Челябинской области вводится ограничение движения автомобилей

В Карталинском районе введено временное ограничение движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в связи с введением чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами в Карталинском районе, введено временное ограничение движения транспортных средств в период с 9 июля по 12 июля на следующих автомобильных дорогах:
автомобильная дорога Фершампенуаз – Париж – Железнодорожная станция Джабык – участок с км 30,264 по км 48,955;
автомобильная дорога Еленинка – железнодорожная станция Джабык.
Напомним, со вчерашнего дня на юге Челябинской области полыхают лесные пожары. Из-за этого власти региона ввели чрезвычайное положение. По последней информации, площадь пожаров приближается к пяти тысячам гектаров.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.07.21
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