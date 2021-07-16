Южноуральские чиновники «не заметили» пожар в резиденции губернатора

Информацию о пожар в резиденции губернатора Челябинской области пытались скрыть от ширкой публики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание на территории губернаторской резиденции в Челябинском городском бору произошло еще в конце мая.

Власти решили не привлекать к пожару внимание, заявив, что не имеют информации об инциденте. Позднее заявили, что произошло обычное короткое замыкание в проводке, не приведшее к пожару.

Однако сотрудники аппарата правительства, имеющие доступ на территорию бывших «обкомовских дач», излагают историю иначе. «Все случилось к ночи. Губернатор был в отъезде по рабочим делам, а его супруга отдыхала в бане, – цитирует «Знак.ком» один из своих источников. – Что-то или не выключили, или перегрели, но ночью заискрилась проводка, а потом произошел хлопок – бахнуло так, что Аристов, наверное, в своей резиденции услышал, хорошо, что это не днем случилось, иначе бы все слышали и видели. Тушили часа три все это дело, сгорело капитально. Хорошо, что там никого не было, уже все спали».

Только после того, как информация просочилась в СМИ, в пресс-службе правительства региона факт пожара подтвердили, отметив, что в результате него никто не пострадал.

Почти все источники сходятся в одном: причиной возгорания стало короткое замыкание. Якобы, постройки на территории резиденции – довольно старые и не всегда безопасные, а коммуникации нуждаются в замене.

Напомним, ранее областные власти анонсировали масштабные работы по реконструкции резиденции: на ее территории собирались перестроить гостиничный комплекс, разместив в нем помещения для СПА, хамами ряд других объектов. Потратить на это планировалось 441 миллион рублей.

Работы уже были начаты, но в марте нынешнего года их приостановили. Как пояснили в правительстве, из-за необходимости скорректировать проектно-сметную документацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.21

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