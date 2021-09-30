30 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

30.09.2021, четверг

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания в режиме видео-конференц-связи. Повестка

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как в Челябинске выберут лучших молодых исполнителей УрФО» (пресс-центр «Гранада пресс»)

13:00 Челябинск – Презентация функционала платформы «Сферум» (ГБУДПО «РЦОКИО», ул. Комсомольская, 20А)

18:30 Челябинск – Концерт Южноуральского симфонического оркестра Челябинской государственной филармонии под руководством заслуженного артиста России Адика Абдурахманова в рамках выставки художника Владислава Ваганова в Музее изобразительных искусств

Челябинск. Другие новости 29.09.21

«Температура 38 – не повод звонить в скорую!» Челябинцы не могут дождаться медицинской помощи. / «Слабость политического режима»: КПРФ готова продолжить акции протеста против официальных итогов выборов в Госдуму. / В Челябинске перед судом предстанет участник разветвленной сети мигрантов-наркодилеров. Читать дальше

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