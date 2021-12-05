В Челябинске вспыхнула машина скорой помощи

В Челябинске на ходу загорелся экипаж скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 4 декабря, около 22:00, на улице Игуменка. О пожаре горожане рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, сначала раздался взрыв, после чего заполыхала передняя часть машины скорой помощи. По информации ГУ МЧС по Челябинской области, в тушении пожара принимали участие четыре сотрудника ведомства и одна автоцистерна.

В результате возгорания никто не пострадал. По факту пожара начата проверка, выясняются причины и подробности инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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